Allemagne : Accusée de financer le terrorisme, une ONG musulmane est interdite

Le ministre de l’Intérieur, Horst Seehofer, a annoncé mercredi l’interdiction de l’ONG musulmane Ansaar, qui financerait le terrorisme grâce aux dons qu’elle reçoit.

«Combattre le terrorisme»

Le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer «a interdit les associations «Ansaar International e.V.» et ses branches», un réseau qui «finance le terrorisme dans le monde entier avec des dons», a tweeté le porte-parole du ministère. «Si vous voulez combattre le terrorisme, vous devez tarir ses sources d’argent», a déclaré Horst Seehofer.

Cette interdiction a pris effet mercredi matin et s’est accompagnée de perquisitions et de saisies dans des domiciles et garages situés dans dix régions d’Allemagne, selon la radio SWR.