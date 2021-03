Meghan Markle : Accusée de harcèlement par l’un de ses employés

L’épouse du prince Harry aurait harcelé des collaborateurs du palais de Kensington, à l’époque où elle vivait au sein de la famille royale britannique. L’un d’eux a porté plainte.

L’image controversée de Meghan Markle auprès du public n’est pas près de disparaître. Alors qu’une interview inédite avec Oprah Winfrey du prince Harry et de la duchesse de Sussex sera diffusée le 7 mars 2021 sur CBS, l’Américaine de 39 ans est la cible de terribles accusations.

Selon «The Times», un de ses anciens assistants au palais de Kensington a porté plainte contre elle en octobre 2018 pour «intimidation». En plus d’avoir été lui-même malmené par l’ex-héroïne de «Suits», Jason Knauf, qui était alors secrétaire à la communication du couple, affirme que Meghan aurait «chassé deux assistants de la maison et sapé la confiance d’un troisième membre du personnel». Dans les documents remis à la justice, l’homme ajoute que deux de ses collègues accusent la mère du petit Archie de «cruauté émotionnelle». Un autre dit avoir été personnellement «humilié» par elle.