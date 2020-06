États-Unis

Accusée de racisme, Lea Michele fait son mea culpa

L’actrice américaine a réagi aux propos de deux de ses anciens collègues de la série «Glee» qui s’étaient plaints de son comportement odieux envers eux.

C’est sur Instagram que la future maman a fait son mea culpa. «Bien que je ne me souvienne pas avoir fait cette déclaration (ndlr: à propos de la perruque) et que je n’aie jamais jugé quelqu’un sur sa couleur de peau ou son milieu, ce qui compte est que mes actes ont clairement blessé des personnes, a-t-elle indiqué. Que ce soit parce que j’avais une position et une perspective privilégiées qui ont poussé les gens à me percevoir comme insensible ou à tenir des propos inappropriés à l’époque, ou bien parce que j’étais immature et que je rendais les choses difficiles sans raison, je présente mes excuses pour mon comportement et pour la peine que j’ai pu causer.»