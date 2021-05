Genève - Accusée de traite d’êtres humains, la maquerelle crie au complot

«Elle appelait plusieurs fois par jour, nous insultait, nous menaçait et nous interdisait de sortir.» Lundi devant le Tribunal pénal de Genève, W. a témoigné de mois de souffrances sous la coupe de L., soupçonnée d’avoir été sa proxénète. Clients imposés, prestations sexuelles, durée et tarifs prévus à l’avance, dans un climat de terreur, résume l’accusation. La justice a identifié quatre victimes présumées. Une seule était présente à l’audience. Toutes, comme la prévenue, sont Chinoises.

«Elle disait savoir où habitait ma famille»

Doucement, W. a raconté avoir quitté son pays pour un emploi bien rémunéré. «En Chine, je possédais un atelier de bijouterie, mais j’avais des dettes.» Selon elle, l’accusée l’aurait accueillie dès son arrivée. Une fois en Suisse, redevable du prix de son voyage, elle aurait été forcée de se prostituer. «Il n’y avait pas de jour de congé. Nous devions nous préparer dès 8h du matin et être disponibles jusqu’à minuit.» La victime raconte s’être ainsi prostituée par peur de L. «Elle me disait savoir où habitait ma famille, avoir des contacts avec la mafia chinoise et la police suisse. Elle nous contrôlait par téléphone, nous laissait à peine 30 minutes pour aller faire les courses.» La prévenue est accusée d’avoir prélevé entre 40 et 50% des gains. Elle doit notamment répondre de traite d’êtres humains et d’encouragement à la prostitution.



L. s'est défendue, avec véhémence , de tout lien avec les victimes. Elle a crié au complot. «Je ne connais pas ces femmes. Il s'agit de fausses accusations ourdies par leur vraie patronne.» D’après ses affirmations, l'origine de «l'affaire» tient à un différend avec une fille à qui elle louait un local dans un salon de massages traditionnels. «Elles se connaissent toutes, elles viennent de la même région», argue la prévenue.