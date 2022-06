Bâle-Campagne : Accusée d’être une néonazie en pleine fête de la maturité

Une gymnasienne âgée de 21 ans de Bâle-Campagne a été accusée d’être proche du groupe Junge Tat. Pour un expert en extrémisme, ce genre de dénonciation n’apporte rien.

La semaine dernière, une gymnasienne de 21 ans de Bâle-Campagne a été désignée comme néonazie lors de la fête de la maturité de son gymnase. Des inconnues ont tagué son nom sur la façade du centre culturel et sportif de Pratteln (BL) où se déroulait la cérémonie au cours de laquelle elle a reçu son certificat de maturité. Des activistes d’extrême gauche ont aussi publié sur internet des photos et des coordonnées privées de la jeune femme. Ils estiment qu’elle serait l’une des très rares femmes dans l’entourage du Junge Tat ( voir encadré).

Pour Samuel Althof, expert en extrémisme de droite, de telles mises au pilori sont «hautement problématiques et ne mènent surtout pas au but en termes de prévention». Il dirige depuis des décennies un service spécialisé dans l’extrémisme et la prévention de la violence et conseille et accompagne les personnes qui quittent le milieu et leurs familles. «Dénoncer ne sert à rien, c’est même presque fasciste. Cela n’a aucun effet sur les activités du milieu», explique-t-il.