Lausanne: Accusés d’avoir orchestré des faillites en cascade 

Les deux septuagénaires sont accusés d’avoir fait leur beurre en orchestrant des faillites en série. «Une petite société anonyme ou à responsabilité limitée est menacée de faillite. Un nouveau propriétaire entre en scène et est rétribué pour la reprise de l’entreprise en difficulté», détaille l’acte d’accusation. «L’ancien patron peut ainsi éviter la procédure de faillite grâce au transfert au nouveau propriétaire. L’entreprise s’offre une nouvelle virginité en transférant le siège dans un autre canton ou un autre arrondissement de poursuites», a précisé le procureur. En ne veillant pas à une bonne tenue de la comptabilité, Antoine et Patrick rendaient impossible toute traçabilité de la situation financière de la société. Ce mode opératoire aurait été utilisé pour une vingtaine d’entreprises avec toujours Antoine aux manettes.

Personnel au noir, cotisations détournées

Des contrôles effectués sur des chantiers ont révélé qu’Antoine employait plusieurs ouvriers kosovars sans statut légal. Il a été dénoncé dans trois cantons: Valais, Vaud et Fribourg. Des cotisations et des primes d’assurance de 161’800 francs n’auraient pas été payées. Le Valaisan est aussi accusé d’avoir fait des retenues sur les salaires d’ouvriers étrangers imposés à la source sans reverser l’entier des montants au fisc. «Au moins 50’397 francs ont été détournés», accuse le procureur.



Antoine et Patrick sont notamment poursuivis pour escroquerie et gestion déloyale aggravée. Les deux prévenus seront au Tribunal de Lausanne ce lundi. Avocat d’Antoine, Me Xavier Diserens a réagi dans «24 heures». Son client admet une partie des faits et explique l’autre par «l’ignorance et la négligence». Me Yvan Gisling, l’avocat de Patrick, plaide de son côté la bonne foi.