Royaume-Uni : Accusés d’avoir tué leur fille en la laissant devenir obèse

Selon l’accusation, les parents de l’adolescente n’ont rien fait pour s’assurer que Kaylea suivait bien son programme alimentaire. Ils n’ont pas non plus «veillé à ce qu’elle fasse suffisamment d’exercice, à ce qu’elle bénéficie d’un environnement sûr et hygiénique, à ce que sa santé physique soit préservée, ou à ce qu’une aide médicale raisonnable lui soit apportée», estime le procureur.

L’adolescente souffrait de «nombreux problèmes de santé» – notamment de spina bifida et d’hydrocéphalie – et ne pouvait pas se mouvoir, explique le «Sun». Selon le médecin légiste, l’adolescente a succombé à une «inflammation et une infection dans de vastes zones d’ulcération résultant de l’obésité et de ses complications». Le spécialiste ne rendra toutefois ses conclusions qu’une fois l’enquête criminelle bouclée.