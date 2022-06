Emirats arabes unis: Accusés de corruption en Afrique du Sud, deux frères arrêtés

Émirats arabes unis : Accusés de corruption en Afrique du Sud, deux frères arrêtés

Deux frères de la famille Gupta, au cœur d’un scandale de corruption impliquant l’ancien président sud-africain Jacob Zuma, ont été arrêtés aux Émirats.

Le ministère de la Justice sud-africain a déclaré lundi soir dans un communiqué avoir reçu confirmation: «Le ministère de la Justice et des Services correctionnels confirme qu’il a reçu des informations des autorités des Émirats arabes unis (EAU) selon lesquelles les fugitifs Rajesh et Atul Gupta ont été arrêtés». Les autorités des deux pays sont en discussion sur la procédure à suivre, poursuit-il, ajoutant que «le gouvernement sud-africain continuera à coopérer avec les EAU».

Ajay, Atul et Rajesh Gupta, trois frères d’origine indienne et redoutable trio d’hommes d’affaires, sont accusés d’avoir pillé les caisses de l’État, avec la complicité de Jacob Zuma pendant ses neuf ans au pouvoir (2009-2018). Interpol a lancé en juillet un avis de recherche contre deux d’entre eux, dans le cadre d’un contrat douteux de 25 millions de rands (1,6 million de francs). Le troisième frère, Ajay, n’est pas concerné ici mais il est cité dans une autre affaire de détournements de fonds et corruption.