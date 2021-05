Face à lui, l’avocate Me Rachel Rytz et son client. Poursuivi pour escroquerie, faux dans les titres et blanchiment d’argent, ce Turco-Suisse était accusé d’avoir menti en remplissant, en avril 2020, le formulaire de la Confédération, ce qui lui a permis d’obtenir ainsi de l’argent public destiné à aider les indépendants et les PME face à la crise due à la pandémie. Le prévenu a reconnu l’inexactitude des informations fournies à sa banque mais «par erreur», en se trompant de case à cocher, et «sans intention» de vouloir tromper.