Les Beckham accusés de rénover leur manoir sans autorisation

David et Victoria Beckham s’attirent les foudres des habitants des Costwolds, dans l’Oxfordshire, en Angleterre. Le couple possède un manoir estimé à 13’390’320 de francs dans la région. Il est accusé d’avoir commencé des travaux sans avoir obtenu d’autorisation. Selon «The Sun», celui qui a visité les Montagnes neuchâteloises et son épouse ont un permis de construire pour une serre et un potager surélevé, mais attendent toujours une autorisation pour «transformer un chemin de ferme existant en allée d’accès temporaire pour la construction pendant deux ans». Des voisins affirment pourtant que les seconds travaux ont déjà débuté.