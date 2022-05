Neuchâtel - Accusés de séquestration, ils sont sauvés par leur bienveillance  

En voulant aider un compatriote à contenir sa femme dépressive en septembre 2021 à Neuchâtel, trois Érythréens avaient été jugés par ordonnances pénales et reconnus coupables de tentative d’enlèvement et de séquestration. Ils avaient fait opposition du jugement et ont obtenu gain de cause. Le doute profitant aux accusés, la juge Joëlle Berthoud Schär les a acquittés, non sans les sermonner. Lors de leurs auditions devant le Tribunal, les trois hommes avaient plaidé l’acquittement, arguant qu’ils avaient essayé de venir en aide à leur ami et à son épouse en état de détresse psychologique. Le mari, cité comme témoin, avait voulu «protéger sa femme contre elle-même.» «Elle avait eu le même type de crise, quelque temps plus tôt, à la Chaux-de-Fonds. Elle avait couru au milieu des voitures, se mettant particulièrement en danger», a-t-il mis en lumière pour expliquer son geste et celui des prévenus.