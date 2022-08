Mali : Accusés d’être des «mercenaires», 49 militaires ivoiriens inculpés et écroués

Les soldats sont poursuivis pour «tentative d’atteinte à la sûreté de l’état». Abidjan assure de son côté que ses militaires étaient en mission pour l’ONU, et exige leur libération.

Les soldats sont détenus depuis plus d’un mois à Bamako. (Image prétexte)

Les 49 soldats ivoiriens détenus depuis plus d’un mois à Bamako et accusés par les militaires au pouvoir au Mali d’être des «mercenaires», ce que nie Abidjan, ont été inculpés pour «tentative d’atteinte à la sûreté de l’état» et écroués, a appris dimanche l’AFP de plusieurs sources judiciaires.