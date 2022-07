Braquage de Chavornay (VD): Accusés d’être les cerveaux de l’opération, ils nient en bloc

Vue aérienne du parking où s’est produit le braquage d’un fourgon de transport de fonds le 8 février 2018. Laurent Crottet

L’attaque avait défrayé la chronique. En 2018 à Chavornay (VD), trois hommes lourdement armés avaient braqué un fourgon blindé, avec la complicité du chauffeur, et emporté un butin estimé à 25 millions de francs. La fille du deuxième convoyeur de fonds était quant à elle retenue en otage à Lyon par de faux plombiers, pour empêcher son père d’agir. Quatre ans et demi après les faits, Murat* et Avni*, deux Suisses trentenaires qui faisaient partie de la bande mais qui n’étaient présents ni sur les lieux du crime ni à Lyon, au moment des faits, comparaissent devant la justice. Les deux hommes sont notamment accusés de brigandage qualifié. Il leur est reproché d’avoir réuni la bande et orchestré le coup ainsi que de s’être livrés à des repérages et des préparatifs.

Les deux Suisses sont-ils des stratèges ou de simples lampistes?

Si les deux Genevois ont reconnu avoir pris part à des réunions avec au moins un des braqueurs, ils prétendent qu'ils ne faisaient plus partie du plan, lorsque l'attaque de Chavornay a été mise sur pied et perpétrée. Lundi face aux juges, Murat et Avni se sont essentiellement attachés à minimiser, voire à nier tout ce qui leur était reproché, à commencer par une tentative de braquage inaboutie, à Daillens, en janvier 2017. D’abord ennuyeuse, l’audience a pris une autre tournure lorsqu’Ali*, le convoyeur de fonds, s’est exprimé. «Vous avez détruit la vie d’une fille, vous savez?», a-t-il lancé à l’adresse des prévenus.

«Vous avez détruit la vie d’une fille, vous savez?» Le convoyeur de fonds dont la fille avait été prise en otage lors du braquage.

Tiré à quatre épingles et rasé de près, Ali a parlé de son existence et de celle de sa famille, gâchées par cette affaire. «Ma fille était heureuse. Elle avait plein de projets, dont un mariage. Aujourd’hui, sa vie est très difficile», s’est-il lamenté. Puis, revenant sur son cas, il a évoqué la vente de son logement à perte et son changement de domicile, pour échapper aux braqueurs. «J’ai dû me débarrasser de ma maison. On vit désormais à cinq dans un appartement.» En arrêt de travail après le braquage, puis licencié, Ali travaille désormais sur appel. «J’ai bien été convoqué à plusieurs entretiens d’embauche, mais les gens voulaient juste me parler de l’affaire, pas m’engager», a-t-il relaté.

Le procès continuera mardi avec les auditions des témoins de moralité, puis la journée de mercredi sera occupée par les réquisitoires et plaidoiries.

* Prénoms d’emprunt