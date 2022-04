Football : Accusés d’islamophobie, ils renoncent au rachat de Chelsea

Un candidat américain a retiré son offre d’achat du club londonien. Mais cette décision n’aurait rien à voir avec les propos dénigrants tenus par le patriarche de la famille Ricketts.

Dans un communiqué, Tom et Laura Ricketts, les propriétaires de la franchise de baseball des Chicago Cubs, et leurs partenaires, les milliardaires américains Ken Griffin et Dan Gilbert, déclarent avoir décidé «de ne pas soumettre d’offre finale pour le Chelsea FC», faute d’accord sur la composition finale de leur proposition.