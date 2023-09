Les mineurs ont plus de facilité à acheter de l'alcool en manif

Une étude recensant plusieurs achats tests révèle que certains vendeurs sont peu regardants sur l’âge de leurs clients au moment de leur vendre de l’alcool. Et cela serait particulièrement vrai lors de manifestations et d’événements publics: dans 40,4% des cas, des jeunes ne pouvant légalement pas acheter de l’alcool ont pu partir avec le butin interdit. Il leur serait plus difficile d’en acheter au restaurant (28,9%), chez les grands détaillants (26,3%) et surtout dans les stations-services (16,5%). Tous points de vente physiques confondus, de la bière, du vin ou des spiritueux ont été vendus illégalement à des mineurs dans 27,2% des cas: une baisse considérable de 6,3% par rapport à 2021, alors que la pandémie battait son plein.