Insolite : Acheté 5 dollars, un tableau de Bowie estimé plus de 9000 dollars aux enchères

Un anonyme qui avait acheté un tableau peint par l’artiste dans un magasin caritatif pourrait arriver à vendre l’œuvre plus de 17’000 dollars canadiens.

«L’œuvre a été peinte entre 1995 et 1997 dans le cadre d’une série de portraits par David Bowie, qui représentait l’artiste lui-même ou des proches», a expliqué à l’AFP Rob Cowley, président de la maison d’enchères Cowley Abbott en charge de la vente. (Photo Cowley Abbott / AFP)

Un tableau peint par le chanteur britannique David Bowie, acheté 5 dollars par un particulier dans un magasin caritatif, a été mis aux enchères en ligne mardi et a rapidement dépassé son estimation qui débutait à 9000 dollars, selon l’organisateur canadien de la vente.

Estimée entre 9000 et 12’000 dollars canadiens (6600 à 8800 francs), l’œuvre, un tableau de 20 x 25 cm représentant un portrait de profil, dépassait les 17’000 dollars quelques heures après le lancement de la vente en ligne qui doit s’achever le jeudi 24 juin.

«L’œuvre a été peinte entre 1995 et 1997 dans le cadre d’une série de portraits par David Bowie (appelés Dead Heads ou DHeads)», qui représentait l’artiste lui-même ou des proches, a expliqué à l’AFP Rob Cowley, président de la maison d’enchères Cowley Abbott en charge de la vente. «Elle est signée et datée 1997 au verso». L’œuvre représente sur un fond rouge et bleu un visage de profil dont les traits sont manquants.