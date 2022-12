Réseaux sociaux : Acheter de la drogue sur Tiktok et Instagram est un jeu d’enfant

Les jeunes peuvent facilement se procurer des drogues dures via Tiktok et

Instagram. C’est ce que montre une enquête du journal alémanique «SonntagsZeitung».

«La responsabilité incombe à Instagram et Tiktok», affirme Serdar Günal Rütsche, chef de la cybercriminalité à la police cantonale de Zurich. AFP

Qu’il s’agisse de Xanax, de cocaïne, d’héroïne ou de crystal meth, les drogues dures deviennent de plus en plus accessibles. Utilisant un faux profil, la «SonntagsZeitung» s’est plongée dans la scène de la drogue sur Instagram et Tiktok. Les termes de recherche de type «drogue» sont interdits sur ces deux réseaux sociaux. Mais les prétendus mécanismes de protection sont faciles à contourner. Il suffit de suivre des profils qui téléchargent des photos de marijuana. Cela conduit rapidement dans le monde des drogues dures. Peu de temps après son inscription, le journaliste menant l’enquête a reçu des offres de revendeurs.

L’âge de l’acheteur potentiel était sans importance. Pour vérifier que les drogues arrivaient bien à destination, le journaliste a effectué deux achats tests. Une fois, il a été victime d’une escroquerie, une autre fois, 1 gramme de crystal meth pur est arrivé par la poste dans les 24 heures. La drogue a été testée par des experts et détruite sous surveillance.

Glorification

Dans des vidéos, photos et commentaires sur Instagram et Tiktok, certains mineurs glorifient leur consommation de drogue. La police fait de plus en plus de recherches sur les réseaux sociaux. Cependant, il n’existe pas de surveillance systématique en Suisse.

«La responsabilité incombe à Instagram et Tiktok. Ils voient beaucoup mieux que nous ce qui se passe sur leurs plateformes et ils devraient faire cesser ces pratiques», déclare Serdar Günal Rütsche, chef de la cybercriminalité à la police cantonale de Zurich. Tiktok a supprimé près de 114 millions de vidéos entre avril et juin de cette année pour non-respect des directives. Cela correspond à seulement 1% de toutes les vidéos mises en ligne au cours de cette période.

Etude à l’échelle nationale Une étude de l'Université de Zurich, publiée en 2021, a interrogé plus d’un millier de jeunes de 20 ans en Suisse sur leur consommation de drogue en 2018. 57% ont déclaré avoir consommé du cannabis au cours de l’année précédente, 16% des stimulants, 15% des opioïdes et 8% des hallucinogènes comme le LSD. Près de la moitié des personnes interrogées avaient déjà consommé de l’alcool et du tabac à l’âge de 14 ans, et plus de 40% avaient fumé du cannabis à l’âge de 16 ans.

Ne ratez plus aucune info Pour rester informé(e) sur vos thématiques préférées et ne rien manquer de l’actualité, inscrivez-vous à notre newsletter et recevez chaque jour, directement dans votre boite mail, l’essentiel des infos de la journée.