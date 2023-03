Bourse: Acheter maintenant des actions Credit Suisse? Prudence et patience de mise

Les déboires de Credit Suisse donnent des idées: depuis quelques jours, les fluctuations des cours du titre rendent le business de l’achat et de la vente des actions très prolifique. Les banques en ligne ont rendu les investissements en bourse rapides, simples et, selon les institutions, avec peu de frais.

Le plus bas n’est pas forcément atteint

Il y a ceux qui ont choisi de se lancer. Et il y a ceux qui détiennent déjà des actions et qui sont dans un dilemme. «L’action se casse la gueule, il faut vendre!», se diront certains. «Le cours est tombé si bas qu’il ne peut que remonter, il faut acheter», tenteront d’autres. Robert Leitner, responsable à la société de conseil VZ, rappelle quelques bases pour les amateurs.

Tout d’abord, il tempère: ceux qui pensent que l’action ne peut pas tomber plus bas doivent prendre garde. Les investisseurs se disent cela depuis quelques semaines ou mois. Et puis le cours tombe encore. Et encore. Chaque jour ou presque, un nouvel élément entraîne une baisse. «Le cours de l’action peut encore baisser», dit-il.

Varier les plaisirs et voir loin

Est-il judicieux d’acheter des actions Credit Suisse et rien d’autre? «Le principe le plus important que les investisseurs devraient suivre en bourse est de placer son argent de manière largement diversifiée, rappelle Robert Leitner. Celui qui ne mise que sur un seul titre prend des risques inutiles.»

Avec les fluctuations, certaines personnes voient la possibilité d’un profit facile. On achète quand ça baisse, on revend très vite après quand ça augmente (comme jeudi quand le cours a bondi le lendemain d’une chute historique). «De nombreuses études montrent toutefois que de tels paris ne sont souvent pas payants pour les investisseurs», dit Robert Leitner. Pour lui, il est plus judicieux de parier sur le long terme. Et quand il parle de long terme, il parle vraiment d’une dizaine d’années.