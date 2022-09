Tim Cook : «Achetez un iPhone à votre mère» et fini les bulles vertes

Getty Images for Vox Media

Apple, qui a dévoilé mercredi de nouveaux modèles d’iPhone et d’Apple Watch, campe sur sa position. Interrogé lors de l’événement Code Conference 2022, sur ce qu’aurait pensé le cofondateur de la marque à la pomme, Steve Jobs, sur l’adoption du standard RCS (Rich Communication Services) dans la plateforme de messagerie iMessage d’Apple, son patron Tim Cook a rejeté l’idée d’intégrer cette technologie. Celle-ci succède au duo SMS/MMS et est active sur des millions de mobiles sous Android. «À ce stade, nos utilisateurs ne demandent pas que nous y consacrions beaucoup d’énergie», a-t-il répondu à LiQuan Hunt, de Vox Media. «J’aimerais vous convertir à l’iPhone», a-t-il ajouté, rapporte The Verge.