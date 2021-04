«Ce hameau est un endroit très spécial, localisé dans une magnifique vallée tranquille à 15 kilomètres de Vivero, sur la côte de Lugo. Le domaine s’étend sur plus de 5 hectares avec prairies et arbres autour de la maison et, à l’arrière, traversant la route de montagne, une belle forêt. Les chevaux se promènent dans les prairies, entre le houx et le chêne. Le terrain est traversé par un ruisseau qui provient de la source qui y est née.»

Voici comment débute l’annonce de Galician Country Homes, un site de vente spécialisé dans la vente immobilière. Ce hameau fantôme du nord-ouest de l’Espagne s’appelle Xerdiz et compte près de six bâtiments, dont deux maisons entièrement restaurées et habitables, pour un total de 1500 mètres carrés construit. Son prix? 430’000 euros soit un peu plus de 473’000 francs suisses.

Xerdiz est loin d’être le seul village à vendre en Espagne puisque, pour remédier à l’exode rurale et à l’émigration, certaines régions mettent en vente villages et hameaux à des prix très attractifs. Le but? Ramener la vie et, si possible, des acquéreurs intéressés à y développer une activité touristique ou agricole.

Le hameau de Xerdiz, en Galice est à vendre. Prestige properties galicia