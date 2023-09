Aclens (VD): un automobiliste de 19 ans perd la vie 

Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur de la voiture, un Français âgé de 19 ans et résidant en France, est décédé sur place. Les deux autres passagers de la voiture, âgés de 19 et 33 ans, ont également été grièvement blessés. Ils ont été héliportés à l’hôpital. Quant au conducteur du camion, un Portugais, âgé de 25 ans et résidant dans le canton de Vaud, il n’a pas été blessé.

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une enquête. Elle a confié les investigations aux enquêteurs de l’unité de circulation de la gendarmerie. Cet accident a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles et des spécialistes de la circulation de la gendarmerie vaudoise, de deux ambulances du CS Morges-Aubonne et du TCS, du SMUR, des sapeurs-pompiers du SPSL, et d’un hélicoptère de la REGA.