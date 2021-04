Le GP de Doha, deuxième manche du championnat du monde 2021, a commencé avec la course la plus folle des dernières années, celle des jeunes pilotes de la classe Moto3. Ils étaient sept à partir du couloir des stands, après avoir piloté de manière jugée irresponsable vendredi soir lors de la deuxième séance d’essais libres.

La course a été marquée par de nombreux contacts, dont celui qui a éliminé le Britannique John McPhee, qui n’a pas évité un geste rageur face à Jeremy Alcoba, dont la moto … a touché celle du pilote écossais. Les sept premiers terminent dans un mouchoir de six dixièmes et le Fribourgeois Jason Dupasquier (KTM) marque à nouveau des points mondiaux, avec une solide onzième place.