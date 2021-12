Vie privée : Acquéreur des traqueurs Tile pris la main dans le sac

La société Life360 est accusée de vendre les données de localisation de ses 33 millions d’utilisateurs à des tiers depuis 2016.

La plateforme américaine de suivi familial qui propose une app permettant aux membres d’une famille de partager leur localisation via leur smartphone a collecté et vendu les données de déplacement d’enfants et de famille à une douzaine de data brokers. Ces derniers les vendaient ensuite «à pratiquement tous ceux qui voulaient les acheter», selon l’enquête du site spécialisé .

Parmi les courtiers de données clients de Life360 figurent les sociétés X-Mode, déjà pointée du doigt par Apple et Google, et Cuebiq. Les données vendues sont censées anonymiser les utilisateurs, d’après la politique de confidentialité de Life360. Mais selon deux anciens employés, l’entreprise aurait fourni des données brutes et n’aurait pas pris toutes les précautions pour éviter la possibilité de réidentifier les utilisateurs via l’historique de localisation.