UBS/Credit Suisse: Acquisition ou fusion? Les deux banques en pleine guerre des mots

Deux types de fusion

Concrètement, le regroupement d’UBS et de Credit Suisse est une «fusion par absorption», à distinguer d’une «fusion par combinaison», telles que les deux sont définies dans la loi. «Rachat» et «acquisition» sont donc tout à fait corrects factuellement. Lors d’une absorption, la société acquéreuse reste au Registre du commerce, tandis que l’autre disparaît. La fusion par combinaison, à l’inverse, donne naissance à une nouvelle entité. C’est ce qui s’était passé en 1998 quand l’Union de banques suisses (UBS, ou SBG en allemand) avait fusionné avec la Société de banque suisse (SBS), dont le logo, les trois clés, avait été conservé. Elles allaient former la nouvelle UBS, celle qui existe aujourd’hui, dont le nom n’est d’ailleurs plus un acronyme pour Union de banques suisses et qui est le même dans toutes les langues.