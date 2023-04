Dopage: footballeur acquitté, après neuf ans de procédures

«Toute cette affaire a mis prématurément un terme à ma carrière. Elle a aussi eu des conséquences sur ma santé physique et mentale et elle a affecté ma vie de famille. En bref, elle m’a complètement broyé», commente un ancien footballeur professionnel, qui a évolué dans plusieurs clubs romands, principalement en 1re ligue vaudoise. À la base, on lui reprochait d’avoir tenté de se doper. En 2014, les douanes ont en effet intercepté un colis contenant des produits dopants qui lui étaient destinés. Mais il a toujours contesté les avoir commandés et aucune preuve du contraire n’a jamais été apportée (lire encadré).