Côte d’Ivoire : Acquitté de crimes contre l’humanité, Charles Blé Goudé est rentré au pays

Accueilli par une dizaine de personnes

Un important dispositif sécuritaire a été déployé et des CRS filtraient l’accès à l’aéroport, a constaté un journaliste de l’AFP. Quelques heures avant son arrivée, les forces de l’ordre ont chassé la plupart des journalistes présents à l’aéroport et le point de presse prévu a été annulé.

Crise post-électorale meurtrière

Un peu plus d’un an après son acquittement, il a obtenu un passeport des autorités ivoiriennes en mai dernier puis un feu vert de celles-ci pour rentrer. Agé de 50 ans, il est la dernière grande figure du camp Gbagbo lors de la crise de 2010-2011 à faire son retour en Côte d’Ivoire, un an et demi après son ancien mentor.