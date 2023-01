Bâle : Acquitté de viol mais condamné pour voies de fait

Le tribunal pénal de Bâle a acquitté de viol un homme de 23 ans mais l’a condamné pour voies de fait lors de rapports sexuels avec une mineure. Le jugement fait débat.

Image d’illustration 20 Minuten

Une jeune fille, aujourd’hui âgée de 17 ans, avait accusé un homme, rencontré via Snapchat, de l’avoir violée dans son appartement à Bâle en 2021. Le tribunal pénal bâlois a récemment acquitté l’accusé de l’accusation de viol et de contrainte sexuel multiple car la plaignante n’a pas refusé de manière reconnaissable le rapport sexuel. En revanche, l’homme, aujourd’hui âgé de 23 ans, a été condamné à une amende pour voies de fait. Selon l’accusation, il a frappé et étranglé sa victime pendant leur rapport.

La décision du tribunal pénal a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, de nombreux internautes dénoncent un jugement «extraordinairement déconcertant», d’autres parlent de «honte» ou de peine «extrêmement discutable». Une femme va jusqu’à trouver «cela tellement pourri et injuste».

Avoir «un consentement à chaque instant»

De son côté, Agota Lavoyer, experte en violences sexuelles, s’interroge. «Je ne connais pas le cas en détail et ne veux donc pas avoir la prétention de critiquer un jugement par principe. Mais je ne vois pas comment on peut dire cela: les relations sexuelles étaient constantes, seules les voies de fait ne l’étaient pas. On ne peut pas séparer les deux».

«Admettons que la jeune fille ait vraiment – malgré la différence d’âge et l’inégalité de pouvoir – exprimé sa libre volonté d’avoir des relations sexuelles et qu’il s’ensuive ce rapport sexuel apparemment très brutal. Comment peut-on encore considérer que les rapports sexuels ne relèvent pas du droit pénal et ne punir que les voies de fait en les dissociant?» poursuit-elle.

Elle rappelle encore que ce n’est pas parce que quelqu’un dit oui à un rapport sexuel que son ou sa partenaire est «libre de se livrer à n’importe quel acte sexuel. Le consensus n’est pas un oui unique mais un était dans lequel il y a un consentement à chaque instant».

Violent pendant… mais pas avant Selon le droit pénal actuel en matière sexuelle, les condamnations n’interviennent que lorsqu’il n’y a aucun doute sur les déclarations de la victime, rappelle l’avocat Christian Lenz. «Dans ce cas, le tribunal est arrivé à la conclusion que la déclaration de l’accusé, selon laquelle le rapport sexuel s’est déroulé de manière consensuelle, était plus crédible que celle de la victime», explique-t-il. La clémence du jugement se justifierait donc du fait que l’accusé n’a pas utilisé la violence pour contraire la victime à avoir des rapports sexuels. «Il n’a apparemment fait usage de la violence que pendant les rapports sexuels – consentis selon le jugement – raison pour laquelle il s’agissait, selon le tribunal, d’une voie de fait et non d’une contrainte sexuelle ni même d’un viol», poursuit-il.