Lausanne - Acquitté, le Great Escape peut souffler un peu

Le mythique établissement lausannois, au pied de la Cité, sera resté fermé quatre mois au total; mais en raison des mesures sanitaires fédérales, il n’aura été pénalisé qu’un mois de plus que les autres bars et restaurants.

Des clients qui consomment debout, sans porter le masque correctement, et qui trinquent avec un serveur : voilà la première infraction qui a été reprochée aux patrons du Great Escape durant la deuxième vague de la pandémie . Cette situation a eu lieu le 3 octobre, pile un mois avant les débordements très médiatisé s du 3 novembre, qui ont provoqué la fermeture du bar pendant quatre mois. Pour la première affaire, les tenanciers avaient chacun été condamnés à 500 francs d’amende.

Sauf que la plupart des faits reprochés étaient légaux au moment où ils se sont produits. C’est ce qu’a rappelé l'avocate des tenanciers, Me Pelet , vendredi devant un Tribunal de police. Début octobre, les règles étaient en effet les mêmes que fin juin, soit « quasi normales » . La consommation debout n’ a été proscrite que trois semaines plus tard, et la distance entre les groupes n'était pas obligatoire, de par l'existence d'un système de traçage appliqué scrupuleusement par l'établissement. « Mes clients en étaient à leur 19 ème plan de protection », a -t-elle rappelé au Président . Celui-ci relevait qu’un rappel à l’ordre était intervenu, mais de façon peu motivée; «l a nonchalance n'est pas une infraction pénale » , a répété l’avocate .