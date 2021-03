«Le Tribunal correctionnel n’a pas tenu compte en janvier de la relation particulière du lien thérapeutique qui persistait entre ma cliente et son psychiatre; elle n’était pas en mesure de s’opposer à lui.» Avocate d’une plaignante, Me Anne-Claire Boudry explique ainsi la principale raison pour laquelle sa cliente fait appel de l’acquittement dont a bénéficié un médecin lausannois. Ce septuagénaire avait des antécédents, comme l’a rappelé «24 heures». Pourtant, il avait aussi trouvé grâce aux yeux de la Société vaudoise de médecine; sa Commission de déontologie a estimé en 2017 que leur collègue n’avait pas commis «d’entorse stricte au code de déontologie» car il s’agissait d’anciennes patientes.

Il annonce son départ en retraite mais il fait recours

L’acte d’accusation a été analysé

Mais pourquoi ce médecin a-t-il été privé du droit de pratiquer malgré des décisions en sa faveur d’un tribunal de première instance et de la Société des médecins vaudois? Après le dépôt de l’acte d’accusation du Ministère public contre lui, le Conseil de santé a analysé et débattu des nouveaux éléments en sa possession. La cheffe du Département, notamment, a ensuite pris la décision de suspension, nous a expliqué la porte-parole Chrystel Domenjoz.

La Commission de déontologie des médecins vaudois est un organisme privé, alors que le Conseil de santé est une autorité sanitaire publique. Il est présidé par la conseillère d’État Rebecca Ruiz et le médecin cantonal Karim Boubaker. Le procureur général Eric Cottier y siège aussi. «Ces deux instances distinctes ont leurs propres procédures de fonctionnement et la protection des données limite considé­rablement les échanges entre elles» précise Chrystel Domenjoz.

En parallèle à ces procédures, plus de 200 psychothérapeutes, médecins et psychologues de Lausanne et son agglomération ont publié et signé une pétition mise en ligne pour faire part de leur crainte: que ce verdict de première instance en janvier «ne décourage d’autres victimes de s’exprimer. Nous espérons que notre prise de position pourra les aider à faire valoir leurs droits et entendre leur voix.»