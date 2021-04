«C’est pour le moins kafkaïen. D’un côté, on ne peut pas nier qu’il est bien en Suisse, mais de l’autre on ne peut pas le forcer à partir», se désole l’avocate Isabelle Théron. C’est sans grande surprise qu’elle a accueilli le verdict de son client, un Algérien kabyle de confession chrétienne. Déjà condamné à plusieurs reprises, il est officiellement expulsé du pays. Mais, dans les faits, il est toujours là et il ne partira pas, car son fils, un adolescent, habite ici. Lui-même réside en Suisse depuis une trentaine d’années.