Canton de Zurich: Acquittée après avoir nourri le chat de sa voisine

«Je suis soulagée de l’acquittement, toute la procédure a été très éprouvante.» C’est ce qu’a déclaré mercredi à «20 Minuten» la femme de 59 ans en sortant du Tribunal de district de Bülach (ZH). Elle était accusée d’avoir laissé Mici, le chat tigré roux de sa voisine, passer la nuit chez elle durant environ cinq mois et d’avoir nourri l’animal contre la volonté de sa propriétaire . Condamnée via ordonnance pénale à une amende de 700 francs pour appropriation illégitime, la quinquagénaire avait fait recours contre ce jugement. Raison pour laquelle l’affaire a été traitée une nouvelle fois mercredi par la justice zurichoise.

«Réfractaire aux conseils»

L’avocat de la propriétaire du chat, lui, a demandé des dommages et intérêts à l’accusée. «Tous les efforts de ma cliente pour convaincre l’accusée d’arrêter de le nourrir sont restés vains.» Même les voisins auraient tenté de la convaincre, tout comme le refuge pour animaux d’où provenait le chat et l’office vétérinaire cantonal. «En dernier recours, ma cliente n’a pas eu d’autre choix que de lancer une procédure pénale, l’accusée étant absolument réfractaire aux conseils», a poursuivi l’avocat.

L’homme de loi a également rappelé que Mici a dû être ramenée au refuge, car elle ne mangeait plus sa nourriture spéciale et qu’il n’était plus possible de lui prodiguer des soins adaptés. «Ma cliente souffre encore aujourd’hui de cette perte. C’est comme si on lui avait enlevé un enfant», a déclaré l’avocat.