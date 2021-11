Panama : Acquittement de l’ex-président Martinelli, jugé pour espionnage

Ricardo Martinelli était accusé d’avoir détourné des fonds publics pour créer un réseau d’espionnage étatique lorsqu’il était encore président du Panama.

L’ancien président du Panama Ricardo Martinelli a été acquitté mardi dans une affaire d’espionnage présumé contre des opposants à son gouvernement lorsqu’il était au pouvoir, entre 2009 et 2014. Ricardo Martinelli était accusé d’avoir détourné des fonds publics pour créer un réseau d’espionnage étatique lorsqu’il était à la tête du pays. Le parquet lui attribuait notamment le placement sur écoute téléphonique de plus de 150 personnes, dont des hommes politiques et des journalistes. Aucune preuve n’a été apportée à l’appui de ces accusations, a jugé à l’unanimité mardi le tribunal du premier district judiciaire de Panama.