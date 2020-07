Vaud

Acquittement demandé pour l'ancienne star de la pâtisserie

Le procès fleuve de Philippe Guignard s'est achevé jeudi soir à Renens (VD). Accusé d’escroquerie, le célèbre pâtissier vaudois risque la prison ferme. Le verdict est attendu le 28 juillet.

Au côté de trois coprévenus, Philippe Guignard comparaissait jeudi pour la septième journée devant le Tribunal d'arrondissement du Nord vaudois, délocalisé à Renens. Il est accusé d'avoir dupé seize personnes entre 2011 et 2013 avec un projet immobilier à Orbe et utilisé leur argent – plus de 3,2 millions de francs – pour éponger des dettes personnelles et de sa société. Des faits pour lesquels le procureur Anton Rüsch a requis mercredi une peine de prison de 3 ans, dont 18 mois ferme.