France : Acquittement et sursis pour les policiers de la Bac Nord de Marseille

Le verdict du procès de 18 policiers poursuivis pour des vols de drogue ou d’argent est tombé jeudi. Sept d’entre eux sont relaxés, les 11 autres écopent de peines avec sursis.

Les prévenus, dont 15 sont toujours policiers, ont quitté le tribunal sous les applaudissements de nombreux de leurs collègues mais aussi du sénateur RN des Bouches-du-Rhône Stéphane Ravier. La peine la plus lourde (un an de prison avec sursis) a été infligée à Bruno Carrasco, l’un des trois chefs de groupe au sein de la Bac Nord à l’époque des faits, en 2012. Révoqué suite à cette affaire, comme deux autres prévenus, il est aujourd’hui employé au centre de visiosurveillance de la ville d’Aubagne, près de Marseille.

Après avoir écrit un livre, «Sacrifié de la Bac Nord», il avait été recruté comme conseiller sur «Bac Nord», le film de Cédric Jimenez consacré à cette affaire qui doit sortir sur les écrans dans les semaines à venir. Quatre des anciens collègues de M. Carrasco ont été condamnés à 2 mois de prison avec sursis, trois à trois mois de prison avec sursis, les trois derniers écopant respectivement de 4, 6 et 10 mois de prison avec sursis. Lundi, le parquet avait requis des peines beaucoup plus sévères, allant d’un an de prison avec sursis à trois ans de prison dont six mois ferme.