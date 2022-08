Genève : Acquittement pour les cyclistes de la Critical Mass

Le Tribunal de police a acquitté six participants à un cortège de vélos en 2020. Après le verdict, un défilé a eu lieu. Certains cyclistes ont tenté d’entrer sur l’autoroute, en vain.

Première étape de ce vendredi soir: la victoire pour six participants à la Critical Mass de juillet 2020. Le Tribunal de police les a tous acquittés. Ils contestaient les ordonnances pénales qui les avaient condamnés à des amendes de 400 à 750 francs pour avoir «entravé la circulation avec mise en danger» ou encore avoir diffusé de la musique de manière non autorisée sur la voie publique, a indiqué la «Tribune de Genève». Selon leurs avocats, ce verdict constitue un revers pour le conseiller d’Etat Mauro Poggia, chargé de la Sécurité. Celui-ci est accusé de vouloir harceler celles et ceux qui prennent part aux défilés mensuels de vélos, organisés à Genève depuis une vingtaine d’années.