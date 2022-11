Vaud : Acquittement pour un aide-infirmier accusé d’abus sexuels

Pour le prévenu, le soulagement est grand. Après trois ans de procédure et de soupçons, la justice vient d’acquitter un aide-infirmier qui était accusé d’abus sexuels par un patient souffrant de troubles de la santé mentale. Il y avait bien trop de doutes dans cette affaire pour que les juges puissent «se forger un avis suffisant pour retenir le comportement décrit par le plaignant», rapporte « 24 heures ».

Le Tribunal de La Côte a ainsi suivi le Ministère public qui, étonnamment, avait requis l’acquittement. De plus, l’accusé de 28 ans, décrit comme bienveillant et professionnel, n’avait pas d’antécédents et il a toujours nié les faits.