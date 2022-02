Fribourg – Acquittement pour viol: le doute profite à l’accusé

Toxiques l’un pour l’autre

Pour rappel, d’après le prévenu, son ex-copine n’avait pas été claire sur la rupture. Mais selon cette dernière, lui ignorait ses refus et menaçait de se suicider si jamais elle s’en allait. Ajay avait «mis en scène» sa disparition, et paniquée, Emi avait rétabli le contact avec lui. Quelques jours plus tard, après les prétendus viols, alors qu’elle refusait de lui donner une dernière chance, Ajay l’avait abandonnée sur une aire d’autoroute, ne supportant plus ses pleurs et cris.