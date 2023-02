Lausanne: «Acquitter les gentils policiers qui cognent, c’est arbitraire»

«Visiblement, le Tribunal s’est trompé de procès en faisant celui des Hells Angels et non celui de la rixe.» Avocat d’un des Hells Angels condamnés à des jours-amende avec sursis dans le cadre d’une bagarre entre motards en 2018 au Flon, Me Nicolas Marthe annonce déjà un appel. «Dans le camp des gentils Tunnel Runners, avec des policiers et Securitas qui cognent, presque tout le monde a été acquitté. Dans celui des méchants Hells Angels, presque tout le monde a été condamné. Ce verdict est arbitraire», a réagi l’avocat neuchâtelois, qui roule en Harley-Davidson.