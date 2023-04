Fondue chinoise déguisée: Acte déplacé ou wokisme: les ligues contre le racisme ne s’accordent pas

Lutter contre les «vraies discriminations»

«Avec ses leçons de morale woke, (…) la gauche radicale moderne est aussi chiante que la pluie. Mais beaucoup moins utile», a lâché vendredi dernier le conseiller national sur Twitter. Ce qui peut étonner quand on se rappelle que Philippe Nantermod est aussi­… président de la section valaisanne de la Ligue contre le racisme (Licra). Interrogé, il répond: «La Licra s'engage contre les vraies discriminations, et ceci n'en fait pas partie. La norme pénale anti-raciste est claire: il faut qu'il y ait incitation à la haine raciale. Or, ici, ce n'est même pas de la moquerie, c'est un déguisement, qui relève de la liberté d'expression. Pour moi, il n'y a pas de stigmatisation, ce genre de soirée ne renforce pas les stéréotypes.»