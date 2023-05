Guyana: Acte «malveillant» suspecté dans l’incendie d’un dortoir scolaire

«L’enquête initiale suggère que l’incendie a été allumé de manière malveillante», a fait savoir le chef de la police guyanienne Clifton Hicken lors d’un briefing télévisé à Mahdia. Il ne s’est toutefois pas étendu sur les raisons possibles mais a précisé «que des tests ADN» étaient effectués et que six corps avaient été autopsiés.

Le président a confirmé ces chiffres dans l’après-midi, soulignant qu’un petit garçon et 13 jeunes filles étaient décédés sur place et que cinq personnes étaient mortes à l’hôpital de Mahdia. Selon le nouveau bilan, 17 personnes sont encore hospitalisées. Un précédent bilan, donné par le gouvernement, faisait état de «20 morts» dans l’incendie du «dortoir de l’école secondaire de Mahdia».

«Enquête approfondie»

«La douleur, l’agonie, le traumatisme… qui sera tenu pour responsable? Qu’allons-nous dire aux parents?» s’est interrogé Michael McGarrell, militant de l’ONG Amerindian People’s Association (APA), souvent en désaccord avec le gouvernement au sujet des droits fonciers, de l’orpaillage et, plus récemment, de la vente de crédits carbone à la compagnie pétrolière américaine Hess.

«Nous sommes de tout cœur avec les familles et les proches de ceux qui ont été touchés par cette tragédie», a déclaré Natasha Singh-Lewis, députée de l’opposition. «Nous demandons aux autorités de mener une enquête approfondie sur les causes de l’incendie et de fournir un rapport détaillé sur ce qui s’est réellement passé. Nous devons comprendre comment s’est produit cet événement horrible et mortel et prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter qu’une telle tragédie ne se reproduise à l’avenir», a-t-elle ajouté.