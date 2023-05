Canton de Neuchâtel: Actes d’un pervers sexuel ou gestes médicaux mal interprétés?

Un médecin scolaire est accusé d’attouchements par quatre ados (trois filles et un garçon). Au Tribunal, le pédiatre réclame l’acquittement et une indemnité pour tort moral.

Un ancien médecin scolaire accusé d’attouchements sexuels par quatre jeunes sera fixé sur son sort le 1er juin. DR

Parole contre parole, des versions qui changent au fur et à mesure, une accusation qui titube et un prévenu au comportement pouvant prêter à équivoque… Un ancien médecin scolaire qui officie désormais en cabinet privé et à l’hôpital est accusé par quatre ados de gestes à connotation sexuelles lors de consultations en 2021.

Plaignants et accusé se sont retrouvés au Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz. Le pédiatre, sujet bien avant les faits reprochés de rumeurs liées à des comportements inadéquats, soutient que ses gestes ont été mal interprétés par les jeunes, soit trois filles et un garçon d’environ 15 ans. Ils accusent le pédiatre de leur avoir fait subir des attouchements sur les parties intimes en novembre 2021, lors de consultations à l’école. «J’ai senti son pénis en érection», a déclaré une des accusatrices, citée par arcinfo. Selon le média neuchâtelois, «l’accusation n’a pas toujours été convaincante» lors de l’audience.

«Les faits sont déformés et exagérés. Tous les gestes étaient nécessaires, c’est ce que l’on attend d’un médecin», a soutenu la défense, qui réclame l’acquittement et une indemnité pour tort moral. D’abord condamné par ordonnance pénale 180 jours-amende à 150 francs, soit 27’000 francs, assortis d’un sursis de deux ans et des indemnités à verser pour tort moral, le pédiatre a fait opposition. Le Tribunal va rendre son verdict le 1er juin.

