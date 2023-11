Acteur japonais condamné pour le suicide assisté de ses parents

L’affaire avait secoué le monde nippon des arts traditionnels. L’un des acteurs de théâtre kabuki les plus connus au Japon, a été condamné vendredi, à une peine de prison avec sursis pour avoir assisté le suicide de ses parents. Ennosuke Ichikawa, 47 ans, avait été arrêté en juin dernier, après la découverte de ses deux parents inconscients à son domicile à Tokyo, le mois précédent. La mort de son père, âgé de 76 ans, lui aussi acteur de cette forme de théâtre traditionnel japonais et de sa mère de 75 ans avait été confirmée par la suite.

«J’avais toutes sortes de choses refoulées en moi»

«J’ai causé de tels problèmes au monde du kabuki que j’ai estimé que je ne méritais plus d’en faire partie. J’ai pensé qu’il valait mieux que je sois mort, et j’ai donc choisi de me suicider», a-t-il déclaré le mois dernier, lors du procès, selon des médias japonais. En plus des accusations dont il était l’objet, il aurait également été affecté par le stress des années passées à s’occuper de son père atteint d’un cancer et en proie à de violentes sautes d’humeur, a-t-il expliqué au tribunal.