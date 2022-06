Genève : Action aux marteaux-piqueurs: la magistrate aurait été au courant



Le Département de l’aménagement de la Ville, ainsi que sa cheffe, Frédérique Perler, auraient été informés à l’avance de l’action menée aux Pâquis, la semaine dernière. Des militants avaient percé le sol.



Lors de l’action initiée par les associations Actif-Trafic et Survap, des marteaux-piqueurs avaient été utilisés pour percer le sol dans le but d’y planter des fleurs et des plantes. Des contacts entre les services de la magistrate tant oraux qu’en présentiel auraient eu lieu dans les deux semaines précédant l’opération. Les discussions auraient porté avant tout sur des questions sécuritaires et, en particulier, pour éviter de toucher des conduites ou des fils électriques.