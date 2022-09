Valais : Action «coup de poing» contre le bruit et les voitures trafiquées à Martigny

Pas moins de douze voitures et deux motos ont été arrêtées vendredi, lors d’une opération de la police cantonale valaisanne. La moitié des véhicules avaient été modifiés illégalement pour faire plus de bruit.

La police cantonale valaisanne a mené vendredi soir une action «coup de poing» contre les nuisances sonores dans la ville de Martigny. Elle a traqué les véhicules modifiés pour être plus bruyants et la pêche s’est avérée fructueuse. En tout, 18 véhicules ont été interceptés et expertisés. Parmi ces derniers, douze voitures et deux motos ont été rappelés pour un nouvel examen. La moitié présentait des modifications illégales destinées à augmenter le bruit des échappements. La police prévient qu’elle va continuer à effectuer des contrôles.