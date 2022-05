Climat : Action «ensoleillée» de Greenpeace à Berne en faveur du solaire

Des militants ont recouvert lundi la Place fédérale d’un gigantesque soleil pour sensibiliser le Parlement et la Suisse à cette solution pour se passer des énergies fossiles.

Greenpeace a mené une action spectaculaire lundi à Berne sur la Place fédérale pour mettre en lumière «le rôle crucial» de l’énergie solaire en Suisse. Les militants ont recouvert la Place fédérale d’un gigantesque soleil et du symbole de la colombe de la paix. Ils ont aussi distribué des flyers aux passants. Pour l’ONG, le solaire peut en effet permettre à la Suisse de ne plus être dépendante des énergies fossiles et de protéger le climat.