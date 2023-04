Canton de Fribourg: Action policière nocturne contre les voitures bruyantes

La police a immobilisé deux véhicules qui n’étaient plus en état de rouler et signalé 58 cas d’infraction LCR dans la nuit de jeudi à vendredi.

La police cantonale fribourgeoise a mené des contrôles routiers ciblés sur les voitures bruyantes en périphérie de Fribourg et dans le district de la Sarine, durant la nuit de jeudi à vendredi. En collaboration avec des experts de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN), de nombreux véhicules non conformes à la loi sur la circulation routière ont été arrêtés et contrôlés.

Sur un nombre de 32 véhicules spécifiquement sélectionnés et accompagnés jusqu'à un point de contrôle fixe avec le concours des experts de l'OCN et 774 autos contrôlées par des radars, 58 infractions ont été dénombrées. Elles concernent 16 cas de bruit, d’équipement non conforme et autres infractions LCR et 42 dépassements de la vitesse autorisée. Deux véhicules qui n’étaient plus en état de rouler ont également été immobilisés.