Soutien aux patients de 0 à 18 ans

Par la musique, les contes, les activités physiques adaptées ou encore le soutien financier aux familles défavorisées des jeunes patients ainsi qu’à l’hypnose thérapeutique, la Fondation Planètes Enfants Malades améliore le quotidien et le bien-être des enfants et adolescents traités ou hospitalisés à la pédiatrie du CHUV et à l’hôpital de l’enfance, à Lausanne grâce au soutien de ses nombreux donateurs. Cette structure, reconnue d’utilité publique, qui fêtera ses vingt ans d’existence en 2021 continue d’agir au quotidien pour atténuer la souffrance des jeunes patients. Elle peut compter sur plusieurs parrains et marraines dont l’athlète vaudoise Lea Sprunger ou Alexandra Conunova, violoniste moldave de notoriété mondiale domiciliée à Lausanne ainsi que Louka Real, membre de l’équipe suisse de handybasket et Fanny Leeb, auteur, compositeur et interprète.