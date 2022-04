Canada: Une fausse infirmière depuis 30 ans est condamnée à 7 ans de prison

Usurpation : Active depuis 30 ans, une fausse infirmière prend 7 ans de prison

La femme a exercé au Canada et aux Etats-Unis. Elle a notamment administré des médicaments et des injections dans une clinique de fertilité.

Des dizaines de fausses identités et 30 ans à se faire passer pour une infirmière au Canada comme aux Etats-Unis... Démasquée et arrêtée en août dernier, une Canadienne de 50 ans a été condamnée vendredi à sept années de prison.

Disparue à plusieurs reprises

La quinquagénaire a plaidé coupable en janvier de sept chefs d’accusation, dont usurpation d’identité et violence avec arme, pour avoir administré des médicaments et des injections à 20 patients dans une clinique de fertilité et une clinique dentaire.