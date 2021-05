Jeux vidéo : Activision Blizzard casse la baraque grâce à «Call of Duty»

L'éditeur américain a réalisé un chiffre d'affaires de 2,3 milliards de dollars au premier trimestre, bien au-delà de ses propres attentes.

Les revenus dérivés du jeu «Call of Duty: Black Ops - Cold War», lancé en novembre sur les consoles d'ancienne et nouvelle génération, ont largement contribué à une hausse de 72% sur un an du chiffre d'affaires de la branche Activision du groupe, d'après un communiqué publié mardi. L'arrivée sur les mobiles de ce jeu de tir à la première personne a «transformé la franchise», précise le groupe. Cette stratégie a «plus que triplé le nombre d'utilisateurs mensuels monétisables au cours des deux dernières années et permis à Activision d'atteindre un record de 150 millions d'utilisateurs mensuels monétisables» en ce début d'année.