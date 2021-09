Jeux vidéo : Activision Blizzard visé par une nouvelle plainte aux États-Unis

L’éditeur américain de jeux vidéo Activision Blizzard est accusé d’intimidation dans le cadre de la formation d’un syndicat de travailleurs au sein de l’entreprise.

Le syndicat du secteur, le CWA (Communications Workers of America) a annoncé dans un communiqué avoir «officiellement déposé une plainte (…) contre l’entreprise pour intimidation de travailleurs et atteinte au droit syndical».

«Les travailleurs d’Activision Blizzard King ont lancé A Better ABK le 23 juillet», dans la foulée des lourdes accusations portées en justice par une autorité californienne contre l’éditeur de jeux vidéo, accusé d’avoir laissé s’installer discrimination et harcèlement. Mais, déplore le CWA, «au lieu de répondre à ces demandes, la direction d’Activision Blizzard utilise des tactiques coercitives pour tenter d’empêcher ses employés d’exercer leurs droits de s’unir et d’exiger un lieu de travail plus équitable, durable et diversifié».